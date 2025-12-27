Киев столкнулся с масштабными отключениями после ударов по энергообъектам

Столица Украины Киев оказалась погружена в темноту в результате масштабного воздействия на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает «Лента.ру» .

По данным источников, в ходе комбинированной атаки произошли взрывы на ключевых генерирующих станциях, включая Киевскую ГЭС и несколько крупных ТЭЦ, что привело к блэкауту, длящемуся уже более 12 часов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба подтвердил, что более 40 процентов домов в городе остались без света после ночных ударов, назвав атаку на объекты критической инфраструктуры беспрецедентной и приведшей к временным разрушениям.



