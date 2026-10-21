Керселян рассказал о мерах поддержки участников СВО в Подмосковье

Депутат Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Керселян заявил, что в современном мире защита Родины — это не просто долг, а честный и ответственный выбор. Военную службу по контракту он назвал не просто работой, а проявлением мужества, опорой для страны и уважением окружающих, а также рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье.

По словам Керселяна, служба по контракту в зоне СВО — это возможностью выразить гражданскую позицию и стать частью Вооруженных сил России (ВС РФ). Он подчеркнул, что государство поддерживает участников СВО и их семьи.

О мерах поддержки

В Подмосковье предусмотрены выплаты при заключении контракта, различные социальные льготы, медицинское сопровождение, обучение детей, решение бытовых вопросов и трудоустройство после возвращения к мирной жизни.

«В Подмосковье предусмотрены выплаты при заключении контракта, различные социальные льготы, медицинское сопровождение, обучение детей, решение бытовых вопросов и трудоустройство после возвращения к мирной жизни. Московская областная Дума продолжает совершенствовать эту систему, опираясь на обращения участников специальной военной операции и их близких», — рассказал депутат.

О пункте отбора бойцов

Вступить в ряды Вооруженных сил РФ может каждый желающий. Для удобства в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 открыли единый центр отбора бойцов на службу. В одном месте будущие военные оформляют не только документы, но и проходят курсы боевой подготовки под руководством опытных наставников.

О деньгах

Обратиться в центр могут совершеннолетние россияне из любых регионов страны. При подписании контракта именно в Подмосковье, бойцы единовременно получают 3 млн рублей, которые являются дополнительными к высокой зарплате.

Ежемесячная оплата труда контрактников начинается от 200 тысяч рублей. Итоговая выплата формируется с учетом звания каждого военного, а также наличия у него боевых и государственных наград. Учитывается и род выполненных задач в зоне СВО. В итоге за первый год военные зарабатывают минимум 5,5 млн рублей.

Тем, кто выбрал службу по контракту, сохранят рабочие места: работодатель лишь временно приостановит трудовой договор. Участников СВО на период службы освободят от уплаты налога на имущество и предоставят им кредитные каникулы.

Также объявлен набор граждан в возрасте от 18 до 45 лет в Войска Беспилотных Систем (ВБС) «РУБИКОН».

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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