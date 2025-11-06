Казанский храм города Раменское передал полевую церковь бойцам СВО

сегодня в 09:06

Настоятель Казанского храма города Раменское протоиерей Андрей Козорезов передал полевой храм военнослужащим 299-го парашютно-десантного полка. Его в ближайшее время отправят на Херсонское направление, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Торжественная церемония передачи состоялась на территории Казанского храма. В мероприятии приняли участие местные прихожане, представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского городского округа, ветераны боевых действий и курсанты военно-патриотического клуба «Высота».

Временно исполняющий обязанности командира 299-го парашютно-десантного полка по военно-политической работе с позывным Север поблагодарил всех участников церемонии за организацию передачи храма военнослужащим. Полевой храм будет сопровождать десантников и обеспечивать духовную поддержку бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.