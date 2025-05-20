Карзубова: почти 5,5 млн рублей полагается каждому контрактнику за первый год

Татьяна Карзубова поделилась, что она достаточно часто встречается с контрактниками, которые приходят в отпуска и посещают Центры поддержки участников СВО и их семей.

«Они мотивированы желанием защитить свою страну и своих близких, а также стремлением внести вклад в общее дело. Некоторые отмечают, что служба для них — это не только святая обязанность, но и возможность профессионального роста и развития. Кроме того, они ценят товарищество среди сослуживцев, что помогает им справляться с трудностями», — сказаладепутат.

Кроме того, она сообщила, что депутатский корпус продолжает вести всестороннюю поддержку тех, кто встал на защиту нашей Родины и их семей. В Московской области участникам СВО полагаются общие гарантии в различных сферах: трудовой — приостановление трудового договора, двойной страховой стаж; финансовой — кредитные каникулы и льготная ипотека; социальной — бесплатная юридическая и медицинская помощь, санаторно-курортное лечение; образовательной — поступление в вузы по квоте, профессиональное обучение; налоговой — льготы по имущественным налогам, освобождение от госпошлин; жилищно-коммунальной –компенсации, приостановление начисления пеней.

Дети участников СВО и ветеранов боевых действий имеют право на льготы, связанные с образованием, отдыхом и оздоровлением. Ещё одной важной льготой, которую отметила Карзубова, является получение денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей взамен обеспечения земельными участками.

«Контрактная служба дает ряд отличных преимуществ. В первую очередь — это стабильность и гарантии. От 5 450 000 рублей полагается каждому контрактнику за первый год с учетом выплат Правительства Московской области и Министерства Обороны Российской Федерации. Денежное довольствие в месяц составляет от 210 тысяч рублей. А также гарантирован особый уровень взаимодействия с близкими и семьями контрактников», –сообщила Татьяна Карзубова.

Парламентарий подчеркнула также удобство пункта отбора граждан на службу по контракту в Балашихе. Весь цикл мероприятий здесь в одном месте — от первичного обращения до отправки в войска.

«Это повышает удобство и оптимизирует процесс для кандидатов. Помимо этого, объединение различных служб (медицинская, психологическая, юридическая и др.) позволяет более слаженно и быстро проводить отбор, сокращаются временные и организационные затраты на прохождение всех необходимых процедур. В едином центре работает подготовленный штат специалистов, что обеспечивает качественное проведение всех этапов отбора», — заключила Карзубова.