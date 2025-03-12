Кадыров показал видео из трубы в рамках операции «Поток» в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором его солдаты идут по газовой трубе в рамках операции «Поток» в Курской области. Через нее бойцы ВС РФ прошли в тыл противника.

Благодаря проходу через трубу российские войска смогли прорвать оборону противника. Воины на протяжении пяти дней тайно шли по объекту инфраструктуры в тыл противника. Длина их пути составила 15 км.

На опубликованной записи видно, как лицо у солдат перемазано сажей из трубы. Поскольку места в ней мало, бойцы вынуждены пригибаться, даже когда сидят.

Бойцы ночевали в спальных мешках прямо в трубе.