Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что британские специалисты координировали запуск ракет Storm Shadow по Брянску 10 марта. Он назвал удар террористической акцией, сообщает aif.ru .

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины атаковали центр Брянска ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, пострадали 42, из них 29 госпитализированы. В регион из Москвы направили восемь реанимационных бригад.

Юрий Кнутов заявил, что без участия британцев такая атака была бы невозможна.

«Британцы участвовали в данной операции, на мой взгляд, это 100%. Хотя есть данные, что участвовало украинское подразделение, которое занимается радиотехнической разведкой и которое могло собирать информацию о местах расположения наших частей и искать бреши для пролета ракет», — сказал он.

Эксперт назвал удар террористической акцией, направленной на запугивание мирного населения и провоцирование ответных действий.

«Руководство Украины пыталось вынудить на удар по центру Киева, чтобы вызвать большое количество жертв. Киевский режим стремится спровоцировать на неадекватные действия, для этого такие атаки проводятся, чтобы ухудшить отношения с США и сорвать переговоры между делегациями», — подчеркнул Кнутов.

По его мнению, цель атаки — затянуть конфликт и не допустить мирного соглашения. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила удар и призвала международные структуры дать ему оценку.

