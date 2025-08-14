Юный доброволец Булат получил именной детектор дронов на форуме в Петербурге

Во время международного форума беспилотных систем компания 3mx вручила школьнику из Казани портативный детектор беспилотников. Церемония прошла на площадке «Технопарка Санкт-Петербурга», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Юноша по имени Булат не только сопровождает своего отца в приграничных районах, но и активно помогает военнослужащим. Мальчик занимается обучением бойцов работе с FPV-дронами, участвует в логистике техники и осваивает технологии радиоэлектронной борьбы.

Символично, что полученное устройство для обнаружения БПЛА носит название «Булат» — так же, как зовут самого школьника.

Директор по развитию компании Сергей Шандобыло подчеркнул важность человеческого фактора в технологиях, выразив удовлетворение тем, что их продукт «Булат» будет использоваться человеком, чье имя олицетворяет те же качества, что и само устройство — силу и выносливость.

А генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов отметил, что организация стремится оказывать поддержку специалистам и молодым талантам, работающим на благо России. По его словам, данное устройство является не просто технологичным продуктом, но и символизирует потенциал сотрудничества людей и технологий в защите жизней и будущего страны.