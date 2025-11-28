Юбилейный концерт к 100-летию Бориса Чайковского прошел в Котельниках

26 ноября в Котельниках состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Бориса Чайковского. Мероприятие, приуроченное ко Дню матери, стало музыкальным подарком для женщин, чьи сыновья и мужья участвуют в специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа вечера объединила проникновенные произведения Бориса Чайковского и других классиков отечественной музыки. Творчество композитора, известное своей лиричностью и духовной глубиной, стало символом стойкости и веры — качеств, которые особенно близки матерям и женам защитников Родины.

Концерт представил выступления лауреатов престижных международных конкурсов: Дмитрий Глушков (альт) — обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Золотая лестница», Шарлотт Дюпиль (скрипка) — победительница Международного конкурса «Славянская музыка», Даниил Владыко (виолончель) — лучший полуфиналист XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, Мария Андреева (фортепиано) — двукратный лауреат Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского, основатель Благотворительного фонда «Отечественное искусство».

Особую значимость концерту придало участие Марии Андреевой — не только талантливой пианистки, но и волонтера, выступающего перед бойцами в зоне СВО и в госпиталях им. Вишневского и им. Бурденко. Ее благотворительная деятельность и преданность искусству сделали этот вечер еще более трогательным и значимым.

Юбилей Бориса Чайковского — повод не только вспомнить его вклад в мировую культуру, но и выразить благодарность женщинам, чья любовь и терпение помогают стране в непростые времена. Этот концерт стал символом единства искусства, мужества и материнской силы.

