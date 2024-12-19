«Я почти перестал смеяться»: Путин о том, как его изменила СВО

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии рассказал, как он изменился с момента начала спецоперации на Украине. По словам главы государства, он «стал меньше шутить и почти перестал смеяться».

Путин также подчеркнул, что все люди меняются в течение жизни. Президент добавил, что время, прошедшее с начала СВО, стало «серьезным испытанием» для всей страны и для него лично.

Вместе с тем Путин считает, что решение о проведении спецоперации стоило бы принять раньше.

«Вы знаете, если бы можно было посмотреть на ситуацию в 2022 году, зная то, что сейчас происходит, о чем бы я подумал. О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.