Изобретатели из Фрязино производят устройства, которые помогают бойцам на СВО

На территории Фрязина под чутким руководством Эдуарда Мымрина уже на протяжении нескольких лет успешно развивается компания «Ф-МоторСпорт», которая занимается разработкой багги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня же, вместе со своим братом, руководителем ООО «Аврора Трейлер», а также руководителем подмосковного отделения «Прифронтового гаража» Евгением Мымриным, разрабатывают уникальную технику для выполнения важных государственных задач.

Компания Евгения Мымрина ООО «Аврора Трейлер» сосредоточена на поддержке наших бойцов в зоне специальной военной операции. Команда инженеров создает инновационные решения, которые помогают спасать жизни, таким образом были разработаны и введены на вооружение:

электрические эвакуационные тележки ТЭТЭ имени Филатова Андрея (идейного вдохновителя и организатора движения «Прифронтовой Гараж»);

тактические электрические мотоциклы «Койот» способные работать в самых сложных условиях.

Эти технологии уже доказали свою эффективность, облегчая службу наших военных и помогая им выполнять задачи с минимальными рисками.

«Мы гордимся, что во Фрязино есть такие компании, как «Ф-МоторСпорт» и ООО «Аврора Трейлер», которые работая в тандеме не только развивают технологии, но и вносят реальный вклад в защиту и спасение жизней наших бойцов», — заключил глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.