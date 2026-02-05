Изъятый РФ у поляков «Кэн-пак» пожертвовал полмиллиарда участникам СВО

Компания «Кэн-пак», производящая алюминиевые банки и перешедшая под временное управление РФ, перечислила 500 млн рублей в фонд «Народный фронт. Все для победы». Эти деньги направят на помощь участникам специальной военной операции.

Решение о разовом пожертвовании было принято новым руководством компании 2 февраля и поддержано коллективом. Как заявил гендиректор Владислав Демидов, предыдущий польский акционер, осудивший СВО и имевший заводы на Украине, такую поддержку не оказывал.

Политолог Константин Калачев уточнил, что эта мера — попытка компенсировать репутационные риски, которые возникли из-за мнения прежних владельцев. Кроме того, компания начала разрабатывать собственную программу поддержки сотрудников — участников СВО и их семей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.