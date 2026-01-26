сегодня в 18:40

Из Жуковского в зону спецоперации отправили более 5 тонн гуманитарной помощи

В Жуковском 25 января отправили более 5 тонн гуманитарного груза для военнослужащих в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарная помощь для бойцов была собрана фондом «Крылья Беркута», волонтерскими организациями «СОВА» и «Жуковяз», группой «Жуковский Десант» и хлебокомбинатом «Жуковский хлеб». К упаковке груза присоединились мамы и жены военнослужащих, а в погрузке участвовали волонтеры «Молодой гвардии» и военные, находящиеся в отпуске.

В 21 подразделение отправили инверторные генераторы, редуктор, рации, аккумуляторы для КАМАЗов, тепловые пушки, 3D принтер, масло для генераторов, газовые баллоны, теплые вещи, медикаменты, продукты, влажные салфетки, маскировочные сети, антидроновые покрывала, окопные свечи и личные посылки.

В 2025 году из Жуковского в зону спецоперации при поддержке администрации, депутатов, жителей и волонтеров было отправлено 150 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.