сегодня в 17:58

Из Солнечногорска отправили бойцам СВО 12 тонн воды и напитков

Участникам специальной военной операции направили из Солнечногорска 12 тонн бутилированной питьевой воды и сладких напитков. Часть груза предназначена для Курского направления, часть — для Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор и передачу груза организовали ассоциация ветеранов СВО Московской области и ее отделение в Солнечногорске совместно с заслуженным артистом России Сергеем Куприком. Помощь оказал производитель упакованных природных минеральных вод ООО «Бобимэкс» в лице руководителей Сергея и Александра Бобылевых.

Местное отделение ассоциации взаимодействует с супругами Сергеем и Екатериной Куприк уже третий год. Волонтеры стараются отправлять воду не реже одного раза в месяц, а при возможности — дважды. Сергей Куприк подчеркнул важность системной поддержки и объединения усилий.

«Продолжаем помогать бойцам. Загрузили очередную партию воды», — сказал Сергей Куприк.

В ближайшее время груз доставят и распределят.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.