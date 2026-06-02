Из Реутова 2 июня отправили гуманитарный груз бойцам СВО

Гуманитарный груз, собранный жителями Реутова, 2 июня доставили бойцам в зону специальной военной операции. В состав помощи вошли техника, медикаменты и теплые вещи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередную крупную партию гуманитарной помощи из Реутова передали военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

В отправке приняли участие глава округа Алексей Ковязин, учредитель благотворительного фонда «Башня» Олег Даниленко, заместители главы Владимир Климов и Александр Манаенко, депутаты городского совета, представители фонда социальной поддержки населения и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.