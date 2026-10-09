Из Подмосковья за сентябрь отправлено свыше 300 тонн помощи военнослужащим

Всего с начала этого года из Подмосковья доставлено порядка 2,7 тыс. т грузов. Поддержка участников СВО и их родных — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

На этой неделе помощь отправили из Красногорска, Лобни, Солнечногорска и Жуковского. В сборе участвуют депутаты всех уровней, предприниматели, жители, волонтеры.

Два автомобиля отправились на передовую из Красногорска в зону выполнения задач на Славянском направлении.

«Ранее на встрече с главой округа Дмитрием Волковым мы рассказали, что очень нуждаемся в транспортных средствах. И вот нам их предоставили. Машины сейчас нужны с хорошей скоростью. Потому что дроны достигают скорости 150 км/ч», — поделился участник СВО Дмитрий.

Помимо автомобилей в зону спецоперации отправили строительные материалы, генератор, продукты, средства личной гигиены. Ранее из Красногорска на фронт доставили медикаменты, перевязочные материалы и продукты.

Бойцам на Донецком и Запорожском направлениях продукты питания, медикаменты, оборудование, масксети и бензиновые электрогенераторы доставили депутат от «Единой России» в совете Лобни Алексей Мочалов вместе с товарищами из «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО. Часть груза доставили военнослужащим 217-го гвардейского парашютно-десантного полка.

«Для меня каждая такая поездка — это прежде всего возможность лично пообщаться с бойцами, узнать, что необходимо подразделениям, и понять, чем мы можем помочь в следующий раз», — отметил Алексей Мочалов.

Из подмосковного Солнечногорска активисты отправили спальные мешки и обувь, средства личной гигиены, продукты, медикаменты и особо ценный груз — шерстяные носки, связанные вручную местными жительницами.

Автомобиль «Нива», бензин, а также генераторы, тепловые пушки, помповые насосы, инструменты, газовые баллоны, антидроновые покрывала, 2 т воды, а также посылки бойцам от родных отправили из Жуковского.

В прошлом году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации более 5 тыс. т гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тыс. т грузов.

Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.