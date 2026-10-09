Гастроэнтеролог МОНИКИ предупредила о рисках самолечения хеликобактера

Врач-гастроэнтеролог МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Светлана Белякова рассказала об опасности самолечения хеликобактерной инфекции и порядке направления к гастроэнтерологу при диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заболеваемость язвенной болезнью и хроническими гастритами остается высокой, а нелеченая хеликобактерная инфекция несет серьезные риски. Об этом рассказала Светлана Белякова — врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

«Если есть какие-то изменения в самочувствии, которые идут часто, регулярно, повторяются, нарастают, обязательно обращаться к врачу. Не заниматься самолечением прежде всего. Потому что здесь только врач может поставить диагноз и, что самое важное, — назначить правильное лечение», — отметила Светлана Белякова.

При хеликобактерной инфекции неправильно назначенная терапия может привести к серьезным последствиям в будущем. Врачи периодически проводят лекции в больницах, чтобы знакомить коллег с актуальной информацией и внедрять схемы лечения в соответствии с российскими клиническими рекомендациями.

Получить направление к гастроэнтерологу можно на приеме у лечащего врача или в рамках диспансеризации при наличии медицинских показаний. На первом этапе терапевт оценивает результаты обследований и выявляет факторы риска. Если нужна углубленная диагностика, например обследование желудочно-кишечного тракта, он направляет пациента к гастроэнтерологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.