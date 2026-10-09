В Ленинском округе строят детсад на 150 мест с площадками для каждой группы

Детский сад на 150 детей в микрорайоне Восточное Бутово поселка Боброво Ленинского округа готов наполовину. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В микрорайоне Восточное Бутово в поселке Боброво Ленинского округа строят детский сад площадью около 4,1 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 150 воспитанников — от малышей до будущих первоклассников. В здании разместят семь групп, в том числе одну для детей младше трех лет.

Для каждой группы во дворе оборудуют отдельную игровую площадку с навесом для защиты от солнца и дождя. Игровые комплексы подберут с учетом возраста детей. На семи площадках уложат мягкое покрытие из резиновой крошки, между ними проложат дорожки. Рядом обустроят отдельную спортивную площадку.

На территории высадят деревья и кустарники, установят освещение. Под специальным навесом родители смогут оставлять коляски, велосипеды и санки, не занося их в здание.

Готовность объекта составляет 50%. Строители возвели каркас здания и сейчас устраивают фасады, отделывают помещения и прокладывают коммуникации. Работы начались в сентябре 2025 года, завершить их планируют во втором квартале 2027 года. Застройщик — ООО «СЗ «ЛОТАН». Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.