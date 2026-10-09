Приставы в Шатуре взыскали с нетрезвого виновника ДТП долг перед страховщиком

Судебные приставы Шатурского районного отделения взыскали с виновника ДТП 161 тыс. рублей в пользу страховой компании и около 17 тыс. рублей исполнительского сбора. Мужчина погасил долг после запрета регистрационных действий с его имуществом, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором автомобиль другого водителя получил механические повреждения. Ответственность виновника была застрахована по ОСАГО. Страховая компания выплатила потерпевшему 157 300 рублей, а затем потребовала от виновника вернуть эту сумму в порядке регресса, поскольку он был нетрезв.

Суд удовлетворил иск страховщика и обязал мужчину возместить страховую выплату и расходы на государственную пошлину. Шатурское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области возбудило исполнительное производство на сумму более 161 тыс. рублей.

Пристав уведомила должника о производстве и предупредила о мерах принудительного взыскания. Мужчина не погасил долг в установленный срок. Тогда пристав вынесла постановления об аресте денег на его банковских счетах, ограничении выезда за границу и взыскании около 17 тыс. рублей исполнительского сбора.

Должник продолжил уклоняться от исполнения решения суда. Пристав запретила регистрационные действия с его жилым домом, земельным участком и транспортным средством. В результате с мужчины взыскали 161 тыс. рублей задолженности и около 17 тыс. рублей исполнительского сбора. Решение суда исполнено полностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.