Из Орехова-Зуева в зону СВО передали стройматериалы

Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа по заявке военнослужащих 1-й танковой армии, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, организовала сбор гуманитарной помощи. Стройматериалы для обустройства позиций передали из Орехово-Зуевского округа военным 1-й танковой армии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благодаря совместным усилиям администрации, предпринимателей и жителей городского округа в короткие сроки были собраны материалы, необходимые для строительства различных сооружений и блиндажей. Груз уже направлен военнослужащим.

Ранее из Орехово-Зуевского округа в зону проведения спецоперации доставили автомобиль УАЗ «Буханка», автозапчасти, генераторы, тепловизоры, специальные защитные плащи, медикаменты, инструменты, личные посылки для военнослужащих, а также пасхальные куличи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.