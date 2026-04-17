Из Орехова-Зуева в зону СВО передали стройматериалы
Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа по заявке военнослужащих 1-й танковой армии, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, организовала сбор гуманитарной помощи. Стройматериалы для обустройства позиций передали из Орехово-Зуевского округа военным 1-й танковой армии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Благодаря совместным усилиям администрации, предпринимателей и жителей городского округа в короткие сроки были собраны материалы, необходимые для строительства различных сооружений и блиндажей. Груз уже направлен военнослужащим.
Ранее из Орехово-Зуевского округа в зону проведения спецоперации доставили автомобиль УАЗ «Буханка», автозапчасти, генераторы, тепловизоры, специальные защитные плащи, медикаменты, инструменты, личные посылки для военнослужащих, а также пасхальные куличи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.
