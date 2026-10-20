Из Дмитрова отправили адресную гуманитарную помощь бойцам СВО

Бойцам передали автоприцеп, электроматериалы, продукты длительного хранения, влажные салфетки и бочки для бензина. Местное отделение партии «Единая Россия» непрерывно поддерживает участников СВО и их семьи, а прямую связь с военнослужащими использует для сбора адресной помощи.

Сторонник партии, руководитель питомника «Рождествено» Иван Юрко приобрел автоприцеп по просьбе одного из бойцов. Он поможет выполнять задачи в полевых условиях.

«Прицеп — это то, о чем просили конкретно, и я рад, что смог оперативно решить этот вопрос», — поделился Иван Юрко.

Член партии Алексей Бориков передал 100 метров провода ПВС 3×2,5, упаковку изоляционных материалов из 140 штук, розетки и вилки для открытой проводки. Они нужны для обустройства временных пунктов и решения бытовых задач. Продукты, салфетки и бочки собрали активные жители округа. Весь груз уже доставлен в зону СВО.

«Поддержка участников СВО и их родных — одно из ключевых направлений народной программы партии. Благодарю всех неравнодушных жителей, которые откликнулись и помогли собрать необходимый груз», — подчеркнул глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

Вещи и продукты для военнослужащих принимают в местном отделении партии по адресу: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4. Прием ведется по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.