Из Черноголовки в зону СВО отправился целый автобус с гуманитарным грузом

Благодаря помощи черноголовских предпринимателей и волонтеров загрузили целый автобус воды, одежды, свечей, продуктов и медикаментов для участников специальной военной операции. Автобус передало в дар МУП «Управление эксплуатации». Автобус отправится в тыловые районы на Херсонское направление для перевозки военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации Черноголовки.

«Отправка этого автобуса — лишь малая часть той огромной работы, которую ведут неравнодушные жители Черноголовки ежедневно. Благодарю местную ассоциацию ветеранов СВО, руководство МУП «Управление эксплуатации», ГК «Напитки из Черноголовки», ИП Корепанова Степана «Шьем для СВОих и волонтеров за помощь нашим бойцам», — прокомментировал глава округа Черноголовка Роман Хожаинов.

В Черноголовке работает пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции по адресу: Институтский проспект, дом № 8, Телефоны: 8 (926) 341-29-37; 8 (926) 610-97-65.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.