Из Балашихи отправили более 20 тонн гуманитарной помощи военнослужащим

Гуманитарный груз весом более 20 тонн отправили из Балашихи 5 ноября военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В груз вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты, медикаменты, теплая одежда, экипировка и товары первой необходимости. Часть помощи предназначена конкретным воинским подразделениям, полевым госпиталям и реабилитационным центрам.

В сборе участвовали молодежные центры, предприятия, учреждения культуры и образования, общественные организации и жители. К акции присоединились местное отделение «Единой России», молодогвардейцы, «Боевое братство» и «Железный тыл». Общественные организации подготовили оборудование и средства защиты для передовой.

«В акции приняли участие образовательные учреждения, общественные организации и активисты. Важно, что к этой работе подключаются люди разных поколений и профессий», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичев.

Школьники, родители и педагоги собрали необходимые вещи, изготовили маскировочные сети, окопные свечи, игрушки и обереги. Дети также написали бойцам письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Помощь направляется адресно — в конкретные подразделения, госпитали и реабилитационные центры», — подчеркнул депутат Госдумы Сергей Юров.

В Балашихе продолжают работать три постоянных пункта сбора: в общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7 и в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах и актуальный перечень необходимых вещей размещены на сайте volonter.mosreg.ru.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.