Исключенные Киевом из обменных списков пленные бойцы ВСУ обратились к Зеленскому

Около тысячи украинских военнопленных, исключенных Киевом из обменных списков без объяснения причин, подписали петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину. Многие из них находятся в плену в России с 2022 года, а их родственники жалуются на бездействие украинских властей, сообщает RT .

RT опубликовал список из примерно тысячи украинских военнопленных, которых Киев отказался включать в обменные списки. Эти люди были вычеркнуты без объяснения причин и до сих пор остаются на территории России, некоторые — с 2022 года. Родственники пленных неоднократно обращались к украинским властям, однако, по их словам, не получили никакой поддержки.

6 августа украинские военнопленные, исключенные из обменных списков, подписали петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть их домой.

«Пан президент! К Вам обращаются военнопленные граждане Украины, давно готовые к обмену, но по какой-то только Вам известной причине вычеркнутые из обменных списков украинскими представителями ради включения туда других людей. Пан президент, мы Вас выбирали, чтоб Вы заботились обо всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите: „Надо менять всех на всех“. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50—100 „особых“ человек в месяц. Нас здесь тысячи! Пан президент, мы Вам вообще нужны на Украине?» — говорится в послании.

Среди пленных — военнослужащие, мобилизованные без подготовки, а также гражданские, которых задерживали прямо на улицах. Родственники некоторых из них не знают, живы ли их близкие. Например, 42-летний пулеметчик Виталий Драган попал в плен в июле 2024 года, но украинская сторона, по словам его семьи, полностью игнорирует его судьбу. Пограничник Андрей Ховхун находится в плену с апреля 2022 года, а его имя фигурирует в петиции, набравшей почти 33,5 тыс. подписей.

Военнопленные подчеркивают, что украинские власти не предпринимают шагов для их возвращения, а семьи остаются без информации и поддержки.