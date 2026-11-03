Ирина Роднина встретилась с семьями участников СВО в Солнечногорске

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина 2 ноября провела прием семей участников СВО в Солнечногорске. Участники обсудили меры поддержки и поиск пропавших без вести, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Роднина провела прием в общественной приемной «Единой России». В обсуждении участвовали заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев и руководитель местной фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

На встрече присутствовала общественный деятель Светлана Лукина — сестра участника СВО. Она координирует сбор гуманитарной помощи, помогает семьям военнослужащих оформлять документы и оказывает моральную поддержку.

Участники рассмотрели меры поддержки семей, организацию детского отдыха, лечение ветеранов и сохранение памяти о погибших. Одна из посетительниц попросила помочь получить сведения о сыне и ускорить его розыск. Ирина Роднина направит депутатский запрос.

«Каждая такая история — это боль, которую невозможно представить, пока не столкнешься с ней лицом к лицу. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эта мама получила ответы. Я лично возьму этот вопрос на контроль», — подчеркнула Ирина Роднина.

Остальные вопросы также переданы в работу. Их рассмотрение начнется в ближайшее время.

Каналы в МАКС: Солнечногорск.Главное и главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.