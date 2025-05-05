Инвалида из Волгограда заставили подписать контракт и отправили на СВО

Жителя Волгограда с инвалидностью (олигофрения) заставили подписать контракт и отправили в зону проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на близких мужчины.

По словам знакомой волгоградца, 24 апреля 38-летнего Альберта К., несмотря на инвалидность, заставили подписать контракт с Минобороны РФ. При этом мужчине разбили телефон, сожгли одежду и не дали копию контракта.

Сестра Альберта рассказала, что у брата психическое расстройство в виде олигофрении умеренно-выраженной степени дебильности. Из-за инвалидности мужчина не годен (категория «Д»).

Несколько месяцев назад при переезде в Саратовскую область Альберт потерял справку об инвалидности. На новом месте ему отказали в подтверждении диагноза и не поставили на учет к психиатру.

23 апреля мужчина женился на своей сожительнице, а 24-го его отправили в зону СВО. С тех пор родственники не имеют данных о его состоянии и местонахождении, мужчина не выходит на связь уже несколько дней. Близкие уже обратились в Следственный комитет РФ, но ответа пока не получили.