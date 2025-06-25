Иллюзионист-ветеран СВО представит Шатуру на конкурсе «Маги в парках»

В 2022 году Александр Фролов вместе со своими земляками отправился добровольцем на службу в зону проведения СВО. Его решение стало неожиданным для близких и знакомых. Молодой человек тогда был уже успешным и востребованным фокусником, известным не только в Рошале и Шатуре, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Два месяца вместе с другими мобилизованными парень проходил подготовку в учебном центре. Уходя на службу, Александр на своей странице в соцсети написал, что заканчивает карьеру иллюзиониста. Но творческая натура артиста прорывалась даже через военную форму.

«Среди ребят пользовался авторитетом. Всегда старался помочь, а фокусы отвлекали и помогали расслабиться. Это нравилось ребятам. Мне и позывной сразу дали Гудини», — рассказал Александр Фролов.

При распределении рядовой Фролов оказался в составе 1-го батальона, 4 роты, 352-го мотострелкового полка. Сначала была тероборона. А днем 2 марта 2023 года рота выдвинулась за ленточку — в направлении позиций у села Лиман Первый. Несколько машин с личным составом, оружием и снаряжением попали под серьезный артобстрел противника, который продолжался 12 часов. В минуты небольшого затишья части солдат удалось покинуть окопы и выбраться до блиндажей своих.

Очнулся Александр Фролов в блиндаже с сильной контузией. Это был первый и последний его выезд в зону военных действий. Саша прошел длительное лечение после контузии. Он заново учился говорить и рвался назад, к боевым товарищам. Но врачебная комиссия вынесла вердикт: комиссовать. И Александр вернулся на родину — в Шатуру. Здесь его ждала мама, друзья и близкие. Здесь он встретил свою любовь, женился и создал семью.

Когда в Шатуре открылось отделение Ассоциации ветеранов СВО, Александр Фролов вступил в нее одним из первых. Для Александра Ассоциация — это настоящее боевое братство, где парни общаются, поддерживают друг друга, получают психологическую разгрузку.

Сейчас Саша вернулся и к своей любимой работе. Он частый гость на детских праздниках, хотя его номера нравятся не только детям, они приводят в восторг и взрослых. Его улыбка очаровывает зрителя, а его фокусы заставляют удивляться.

Совсем скоро в Подмосковье впервые пройдет фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Александр Фролов планирует представить на нем Шатуру.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.