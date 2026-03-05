Их подвиг тихий, но не менее значимый: о женщинах, приближающих Победу на СВО

«На сегодняшний день около 40 тыс. женщин находятся в зоне СВО: среди них есть и медики, и связисты, и командиры зенитно-ракетных расчетов. Они выбрали путь служения Отечеству, сменив привычную одежду на военную форму или белые халаты госпиталей», — отметила Гурарий.

Нельзя не сказать о вкладе женщин в тылу, ведь именно они — надежная опора бойцов. Жены, матери, дочери, чьи близкие сейчас с оружием в руках защищают интересы Родины в зоне специальной военной операции, каждый день находят в себе силы ждать, поддерживать своих ребят теплом и заботой, растить детей и сохранять домашний уют, несмотря на тревогу за судьбу родного человека. Их подвиг — тихий, не всегда заметный, но от этого не менее значимый.

«С начала СВО многие женщины включились в общую работу, ежедневно помогая нашим защитникам на передовой всем возможным. Это и те, кто сутками стоит у станков на оборонных предприятиях, шьет маскировочные сети в волонтерских центрах, собирает и сортирует гуманитарную помощь, работает в больницах, принимая поток раненых. Их самоотверженность и силу духа невозможно переоценить», — высказалась социолог.

Смелость бывает разной: дерзкой на поле боя и тихой — в минуты ожидания. Женщины нашей страны каждый день доказывают, что способны и на то, и на другое, заключила она.

