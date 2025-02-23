«И кассетки летели, и дроны были»: боец рассказал, как освобождали Новоселку

Российский боец рассказал, как за полчаса выбили бойцов ВСУ из Новоселки в ДНР

Бойцы ВС РФ рассказали, как проходило освобождение Новоселки в ДНР. Сначала военные закрепились в первых трех домах, а затем перешли в наступление и за полчаса выбили украинцев, сообщает «Звезда» .

Сражаться россиянам в Новоселке приходилось в сложных условиях, противник активно отбивался.

«Работало все и летело все: и кассетки летели, и дроны были, и артиллерия работала», — поделился один из бойцов.

К селу в ДРН российские штурмовики прорывались решительно. Во главе колонны был танк, который прямой наводкой бил по ВСУ, за ним шли три бронемашины с десантом. Через некоторое время украинцы пришли в себя и попытались отразить штурм ВС РФ, но не смогли.

Для высадки штурмовиков без потерь танкисты отделились от основной колонны и оттянули внимание противника на себя. На танки обрушился шквальный огонь. Одного бойца ранило в руку, но он сказал, что уже чувствует себя хорошо.

ВСУшники уже давно располагались в Великой Новоселке. В одном из блиндажей они даже положили на пол кафель.