Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» вспыхнул в Белгородской области

В Белгородской области произошел пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим». Местные жители сообщают о возможном прилете беспилотника, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пожар в селе Сухарево Валуйского округа начался около получаса назад. Жители пытаются самостоятельно справиться с огнем.

По информации местных новостных каналов, возгорание могло произойти в результате сброса взрывных устройств с дронов. В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара, однако не смогли уточнить, есть ли пострадавшие.