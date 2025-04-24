Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» вспыхнул в Белгородской области

Спецоперация
«Осторожно, новости»

Фото - © «Осторожно, новости»

В Белгородской области произошел пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим». Местные жители сообщают о возможном прилете беспилотника, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пожар в селе Сухарево Валуйского округа начался около получаса назад. Жители пытаются самостоятельно справиться с огнем.

По информации местных новостных каналов, возгорание могло произойти в результате сброса взрывных устройств с дронов. В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара, однако не смогли уточнить, есть ли пострадавшие.