Хоккеистки клуба «Торнадо» сплели тактические браслеты выживания для бойцов СВО

Спортсменки ХК «Торнадо» сплели тактические браслеты выживания для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Девушки создали практичные аксессуары из паракорда: в случае необходимости браслеты можно быстро расплести, превратив их в 5 метров прочной веревки, которая может пригодиться в сложных ситуациях.

«Мы хотим, чтобы наши бойцы знали: они не одни. Каждый узелок в браслете — это наша поддержка, а каждое пожелание — это наша вера в их победу и скорейшее возвращение домой», — поделилась капитан команды Ландыш Фаляхова.

Главная ценность этих браслетов — тепло и внимание, с которыми они были сделаны. К каждому аксессуару хоккеистки приложили трогательные пожелания, чтобы поддержать бойцов и напомнить им, что они не одни. Кроме того, команда подписала джерси — часть экипировки станет талисманом удачи для наших защитников.

«Такие маленькие, но важные шаги помогают нашим бойцам чувствовать поддержку из тыла», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.