Хитрая нигерийка хотела получить выплаты за погибшего на СВО фиктивного мужа

Чеховская городская прокуратура защитила права родственников погибшего в зоне спецоперации российского солдата. Близкие бойца пожаловались на то, что брак мужчины с гражданкой Нигерии фиктивный, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.

Выяснилось, что в 2023 году житель Чехова перед поездкой в зону спецоперации женился с неизвестной женщиной из Республики Нигерия. О бракосочетании близкие не знали. После свадьбы пара не жила вместе, у них не было общего хозяйства.

Информацию о том, что родственник женился, члены семьи узнали только тогда, когда оформляли наследство после его гибели. Была проведена прокурорская проверка. Во время нее выяснилось, что брак был фиктивным — его заключили без намерения создать семью.

Чтобы защитить интересы наследников погибшего, прокуратура обратилась в суд. Требования были удовлетворены: суд признал брак фиктивным. Актовую запись о его заключении аннулировали.

