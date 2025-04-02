Хинштейн опроверг фейк о «заявлении» про цели ударов для ВС РФ на Украине

В Сети распространилась информация, что якобы врио губернатора Курской области Александр Хинштейн работает в Ростовской области и, занимая пост в этом регионе, сделал заявление об истинных целях российских военных на Украине. Хинштейн вышел на связь в своем Telegram-канале , опроверг слухи и рассказал правду.

«Очередная „новость“ — якобы мое заявление о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для нашей страны. Ложная рассылка распространяется от лица поддельного сайта правительства Курской области, причем украинские провокаторы даже не удосужились все перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора Курской области отметил, что представители киевского режима не в первый раз пытаются распространить ложную информацию в Сети. Их цель — заставить население России паниковать и переживать.

Хинштейн обратился к жителям Курской области и гражданам из других регионов страны с просьбой не обращать внимание на публикации в сомнительных источниках, а доверять только тому, что публикуется на официальных информационных площадках.