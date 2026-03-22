сегодня в 18:15

Хинштейн: два человека пострадали при атаке ВСУ Рыльска в Курской области

Украинские военные нанесли удары по городу Рыльску на территории Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Подлые удары ВСУ. Враг атаковал город Рыльск», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате украинских ударов пострадали мужчина и женщина. Пострадавших оказали первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.

Предварительно, в результате атаки ВСУ повреждения получили автомобиль и хозпостройка. В настоящее время городские оперативные службы работают на месте ЧП.

С начала СВО киевский режим регулярно наносит ракетные удары и атакует беспилотниками территории Курской и Белгородской областей.

