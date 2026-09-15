Химки отправили в зону СВО 1,5 тонны гуманитарной помощи

Химки собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. Три автомобиля доставят генераторы, ретрансляторы, радиостанции, компьютеры, спальные мешки, маскировочные сети, продукты и средства гигиены.

В сборе и отправке груза 14 сентября участвовали глава городского округа Инна Федотова, ее заместитель Руслан Смашнев, представители администрации, предприятий, общественных организаций, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, семьи бойцов и представители воинских частей. В организации также участвовали Ассоциация ветеранов СВО, фонд «Защитники Отечества», совет союза пенсионеров, «Молодая Гвардия», «ХимСпас» и Росгвардия.

«Продолжаем системную работу по поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Благодарю каждого, кто участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи. Вместе мы — надежный тыл для защитников. Победа будет за нами!» — подчеркнула Инна Федотова.

С начала специальной военной операции из Химок в зону боевых действий направили более 660 тонн гуманитарных грузов. Владислав Степушин отметил, что каждая посылка помогает бойцам на передовой, а поддержку обеспечивают волонтеры, предприятия и жители.

Подписаться на канал администрации в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.