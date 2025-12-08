Хакеры взломали украинские порты и получили секретные документы

Порты украинских Одессы и Николаева взломали. Хакерам удалось получить секретную документацию и записи с камер наблюдения, сообщает SHOT .

Несколько дней назад хакеры взломали главный сервер морского порта Одессы. Он считался одним из важнейших для Украины. Тогда к ним попали записи с камер видеонаблюдения, документы администрации порта, сведения об ответственном за охрану (37-летний Роман Ситовский из Крыма).

Еще хакеры из PalachPro и Eye Of Sauron смогли взломать сервер порта Николаева. Атака производилась в ответ на нападение на российские суда около берегов Турции.

На территории украинских портов нашли распечатанные снимки, предположительно, автомобилей с номерами сотрудников ТЦК. Некоторые работники избегали мобилизации.

