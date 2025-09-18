Хабиров: ВСУ нанесли удар по предприятию «Газпром нефтехим Салават»
Фото - © РИА Новости
Украинская армия атаковала двумя беспилотниками самолетного типа предприятие «Газпром нефтехим Салават». На территории начался пожар, сообщил в Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Он отметил, что погибших и пострадавших при атаке нет. Охрана предприятия открыла огонь на поражение, активная и пассивная защита сработали хорошо.
На данный момент специалисты выясняют степень повреждения. Экстренные службы на месте, они ликвидируют пожар.
Хабиров обещал позже сообщить подробности об атаке.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.