Хабиров: ВСУ нанесли удар по предприятию «Газпром нефтехим Салават»

сегодня в 11:05

Украинская армия атаковала двумя беспилотниками самолетного типа предприятие «Газпром нефтехим Салават». На территории начался пожар, сообщил в Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Он отметил, что погибших и пострадавших при атаке нет. Охрана предприятия открыла огонь на поражение, активная и пассивная защита сработали хорошо.

На данный момент специалисты выясняют степень повреждения. Экстренные службы на месте, они ликвидируют пожар.

Хабиров обещал позже сообщить подробности об атаке.

