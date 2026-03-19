Гуся мобилизовали в ВСУ: сотрудники ТЦК отобрали птицу у пенсионерки
В оккупированной украинскими войсками части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали гуся. Его отобрали у местной пенсионерки, сообщает SHOT.
Работники ТЦК планировали мобилизовать местного жителя. Однако обнаружить его не смогли.
Тогда сотрудники ТЦК вошли в гусятник и забрали птицу. Им попыталась оказать отпор местная жительница.
Беспредел работников ТЦК запечатлела на видео приятельница пожилой женщины. Она сравнила военкомов с мародерами и немцами времен Великой Отечественной войны.
На опубликованной записи сотрудники ТЦК подходят к гусятнику, бьют по дверям, взламывают их и входят внутрь. Затем покидают помещение с птицей и отталкивают пожилую женщину.
