Гуся мобилизовали в ВСУ: сотрудники ТЦК отобрали птицу у пенсионерки

сегодня в 14:57

Сотрудники ТЦК отобрали гуся у пенсионерки в Херсонской области

В оккупированной украинскими войсками части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали гуся. Его отобрали у местной пенсионерки, сообщает SHOT .

Работники ТЦК планировали мобилизовать местного жителя. Однако обнаружить его не смогли.

Тогда сотрудники ТЦК вошли в гусятник и забрали птицу. Им попыталась оказать отпор местная жительница.

Беспредел работников ТЦК запечатлела на видео приятельница пожилой женщины. Она сравнила военкомов с мародерами и немцами времен Великой Отечественной войны.

На опубликованной записи сотрудники ТЦК подходят к гусятнику, бьют по дверям, взламывают их и входят внутрь. Затем покидают помещение с птицей и отталкивают пожилую женщину.

