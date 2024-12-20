Гумпомощь для бойцов СВО отправили школы и ЦДПМ Богородского округа

Педагоги Центра допризывной подготовки молодежи (Дом Юнармии), благодаря поддержке образовательных организаций Богородского округа, смогли сформировать гуманитарную помощь в рамках акции «Новогодняя посылка бойцу СВО». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Два КАМАЗа с грузом отправили в Курскую область от здания администрации. Еще один КАМАЗ с гуманитарной помощью был передан командованию Центра контроля космического пространства для дальнейшей отправки Курскую область, где дислоцируются подразделения ВКС МО РФ.

«Огромная работа ведется всеми центрами образования округа. Очень много писем и рисунков. Все перечитываю — берет до слез» — рассказал директор Центра допризывной подготовки молодежи и начальник штаба «Юнармии» Богородского округа Сергей Чобот.

Это замечательная инициатива, которая показывает поддержку и заботу о солдатах, участвующих в СВО. Подарки и гуманитарная помощь могут значительно поднять моральный дух военнослужащих, особенно в праздничный период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.