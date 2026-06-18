Гуманитарный конвой из Дмитровского округа направили в зону СВО

Гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции отправили из Дмитровского округа. В состав помощи вошли строительный лес, продукты, техника и вещи первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередную партию помощи подготовила волонтерская команда «Конвой А 104» при поддержке администрации округа, учреждений, общественных организаций и жителей. В этот раз в зону СВО направили две фуры и два микроавтобуса. Одна из фур полностью загружена строительным лесом, который востребован у военнослужащих.

Руководитель команды Сергей Шувалов рассказал, что движение было создано в 2023 году и изначально помогало знакомым и родственникам, находящимся на передовой.

«К нам стали присоединяться друзья, неравнодушные люди, школьники — и это дало возможность поддерживать и других бойцов», — пояснил Сергей Шувалов.

По его словам, по просьбе военнослужащих в груз также включили продукты, воду, средства гигиены, топливо, одежду и квадроцикл. Помощь предназначена для девяти подразделений, где служат дмитровчане. Конвой направится в Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Херсон.

Перед отправкой воспитанники лагеря «Ромашка» Горшковской школы исполнили песню и передали бойцам письма и поделки. Депутат совета депутатов Владимир Кузовлев вручил награды «Боевого братства» юнармейцам и волонтерам. Участник СВО Алексей Зуев поблагодарил жителей округа за постоянную поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.