Главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что каждый человек, каждая семья за столом обсуждает эти темы и в правительстве должны соответствовать их ожиданиям.

«Наша фундаментальная задача — продолжать вносить заметный вклад в помощь командирам, выполнение всех требований ситуации. Это наша святая обязанность. Здесь хочу еще раз подчеркнуть важность работы территорий и правоохранительного блока, потому что это совместная работа. Это работа общего штаба, который мы регулярно проводим по указу президента и который, самое главное, дает заметные результаты», — подчеркнул губернатор.