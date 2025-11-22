Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над акваторией моря

сегодня в 23:52

В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито три беспилотника

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, над акваторией Черного моря на значительном удалении от берега были уничтожены три БПЛА.

По предварительным данным Спасательной службы города, гражданская инфраструктура не пострадала, угрозы для жителей отсутствуют, уточнил глава региона.

