Губернатор Дрозденко: 2 украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника ВСУ над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Дрозденко выразил слова благодарности военнослужащим за слаженную работу.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и отправку рейсов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.