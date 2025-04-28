Губернатор Дрозденко: 2 украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью

По его словам, БПЛА были сбиты над Киришским и Волховским районами. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Дрозденко выразил слова благодарности военнослужащим за слаженную работу.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и отправку рейсов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.