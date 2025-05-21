Гроб вскрывать запретили: как мать вагнеровца добивалась справедливости

Мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Нина Николаевна смогла добиться признания данного факта и компенсации за смерть сына только через суд. Это первый подобный процесс, который закончился в пользу родственников, сообщает V1.RU .

24-летний Влад решил пойти на СВО в конце марта 2022 года. После начала спецоперации он сам пошел в военкомат, но его не взяли. Тогда парень уволился из полиции и заключил контракт с ЧВК. 20 августа мать узнала о ранении сына. До 18 сентября женщина звонила во все инстанции, но никто не давал ей никакой информации.

В итоге, когда ЧВК стали вербовать заключенных, контакты компании оказались в открытом доступе. Матери сообщили, что с сыном все в порядке, он просто не может позвонить, но потом связались с отцом Влада и рассказали, что он погиб. Он умер 12 августа в реанимации от отека мозга. С момента ранения прошло 9 дней.

«От ЧВК нам отдали запечатанный „цинк“. Гроб вскрывать запретили „вагнера“. Я не требовала. Как я могла требовать, если мне сказали, что я не имею права? Я только попросила: „Покажите, что это точно он“. Мне показали фото, часть тела в черном пакете. Это был он, такие татуировки были только у него», — рассказала безутешная женщина.

Через 4 дня после известия о гибели младшего сына пришла повестка старшему. Сначала его записали в отказники, а потом все равно забрали. За гибель Влада от ЧВК перечислили посмертную выплату и передали награды бойца. Год назад женщина стала добиваться выплаты пенсии по потере кормильца, но ей отказали. Пришлось добиваться справедливости через суд.

«В суде я сказала, что думаю. Что не прошу безумных выплат, эти миллионы мне сына не вернут. Я просто хочу справедливости, чтобы не было никакого разделения», — рассказала Нина Николаевна.

Суд Каменска-Уральского встал на сторону семьи бойца. Судебный иск стал первым в практике юриста Юлии Майоровой. Она заявила, что это первое положительное решение по подобному делу.