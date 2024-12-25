Гражданину Германии Эрику Биттерманну дали российский паспорт за участие в СВО

«С 2014 года Эрих Биттерманн принимает участие в боевых действиях по защите населения ДНР и ЛНР от украинских нацистов», — написала Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что Биттерманн решил подписать контракт с Минобороны РФ после вхождения ДНР в состав страны. Он подал документы на российское гражданство в упрощенном порядке. Немец принимал участие в освобождении ряда населенных пунктов и сейчас является командиром расчета.

Биттерманн пояснил, что хотел стать гражданином РФ, так как идентифицирует себя как русский. Он планирует после окончания спецоперации помогать восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.