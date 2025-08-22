Гранатометчика «Айдара»* Поповича приговорили к 27 годам колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор Вячеславу Поповичу, служившему гранатометчиком в украинском нацбате «Айдар»*. Ему назначили несколько десятков лет лишения свободы, сообщает РИА Новости .

По данным следствия, мужчина принял гражданство РФ, но в 2023 году уехал на Украину. В начале мая 2024 года Попович вступил «Айдар»*.

Затем он приехал в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР. Там он получил должность гранатометчика. После этого он обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.

Фигурант участвовал в боевых действиях против российской армии на территориях ДНР и ЛНР. 20 мая прошлого года его взяли в плен военные ВС РФ.

Суд приговорил мужчину к 27 годам колонии строгого режима. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что семьи «айдаровцев»* хотят наказать украинских командиров за потери. Родственники мобилизованных бойцов считают, что руководство фактически обрекло солдат на гибель.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.