Гранатометчика «Айдара»* Поповича приговорили к 27 годам колонии
Южный окружной военный суд вынес приговор Вячеславу Поповичу, служившему гранатометчиком в украинском нацбате «Айдар»*. Ему назначили несколько десятков лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, мужчина принял гражданство РФ, но в 2023 году уехал на Украину. В начале мая 2024 года Попович вступил «Айдар»*.
Затем он приехал в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР. Там он получил должность гранатометчика. После этого он обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.
Фигурант участвовал в боевых действиях против российской армии на территориях ДНР и ЛНР. 20 мая прошлого года его взяли в плен военные ВС РФ.
Суд приговорил мужчину к 27 годам колонии строгого режима. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.