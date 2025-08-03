Семьи украинских военнослужащих из запрещенного в России батальона «Айдар»* требуют наказания для командования. Родственники мобилизованных бойцов возмущены большими потерями на приграничной территории в районе Теткино, где, по их мнению, командиры фактически обрекли солдат на гибель, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Родные и близкие мобилизованных украинцев в 24-й ошб „Айдар“* окончательно осознали, что командование батальона просто отправило на убой их родственников на теткинском направлении. Сегодня они пытаются привлечь командиров к некой ответственности, однако, как показывает практика, постами в соцсетях вдовы ничего не добьются», — заявил собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в силовых структурах, в боевых действиях в Сумской области основные людские потери приходятся на принудительно призванных украинских граждан, в то время как идеологически настроенные радикалы 24-го батальона преимущественно остаются в тылу.

В социальных сетях родственники ультраправых бойцов разместили снимки 1-й штурмовой роты, которая была полностью ликвидирована в июле этого года во время столкновения с Северной группировкой возле населенного пункта Бессаловка.

* Батальон признан террористическим и запрещен в России.