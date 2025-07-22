Госдума приняла поправки о «фактически брачных отношениях» участников СВО

В Госдуме приняли поправку о праве гражданских жен участников СВО на льготы

В Госдуме приняли поправки, касающиеся «фактически брачных отношений» военнослужащих, участвующих в спецоперации, определяющие порядок предоставления социальной поддержки гражданским женам погибших, сообщает kp.ru .

Согласно принятым изменениям, гражданская жена военнослужащего-срочника, контрактника или добровольца, погибшего в зоне СВО, сможет получить льготы.

Основанием для получения этих льгот является установленный факт совместного проживания и ведения общего хозяйства на протяжении трех лет, либо наличие общего ребенка, не достигшего совершеннолетия.

Ранее Русская православная церковь выразила поддержку инициативе о признании «фактически брачных отношений» участников спецоперации. Представитель РПЦ подчеркнул, что нововведения обеспечат социальную защиту близким военнослужащих.