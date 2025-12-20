Города Херсон и Николаев остались без электричества
Украинские власти сообщили о частичном обесточивании городов
На юге Украины в результате очередной атаки частично обесточены подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев, сообщает ТАСС.
«Херсон и Николаев частично остались без света», — говорится в публикации.
О взрывах на объекте портовой инфраструктуры Одесского района в своем Telegram-канале также сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
Подробностей он не привел, отметив лишь, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.
