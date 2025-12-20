Города Херсон и Николаев остались без электричества

На юге Украины в результате очередной атаки частично обесточены подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев, сообщает ТАСС .

«Херсон и Николаев частично остались без света», — говорится в публикации.

О взрывах на объекте портовой инфраструктуры Одесского района в своем Telegram-канале также сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

Подробностей он не привел, отметив лишь, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

