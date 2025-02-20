Голикова, Цивилева и Собянин посетили центр реабилитации участников СВО

Вице-премьер Татьяна Голикова, статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин побывали в Центре протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, сообщает ТАСС .

Госпиталь функционирует на базе ММКЦ «Вороновское». Мэр столицы во время посещения центра отметил, что Москва оказывает всяческую поддержку бойцам ВС РФ, в том числе помогает им с реабилитацией. Для этого был построен крупнейший в стране Центр по лечению, реабилитации, протезированию бойцов.

Собянин добавил, что проект реализуется по поручению президента России. Мэр Москвы также поблагодарил Минобороны и правительство страны, которые участвовали в создании центра, помогающего российским военнослужащим.

Голикова сообщила о разработке и реализации программы по доступности оказания медицинской реабилитации и абилитации пострадавшим бойцам СВО. Она добавила, что центр в Вороново, в котором работают лучшие мультидисциплинарные бригады, помогает вернуть бойцов в социум или на передовую, если они заявят о таком желании.

Цивилева отметила, что в центре продемонстрирована практика, которая является передовой.

Ранее стало известно, что более 9 тыс. москвичей хотят вступить в волонтерский корпус к 80-летию Победы. Они примут участие в различных памятных мероприятиях.