Более 9 тыс москвичей хотят вступить в волонтерский корпус к 80-летию Победы

Более 9000 жителей Москвы подали заявки для вступления в Волонтерский корпус, созданный к 80-летию Победы. Настоящая преемственность поколений проявляется в том, как волонтеры не просто помогают ветеранам и участникам СВО, но и выстраивают с ними теплые, дружеские отношения, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На протяжении многих лет столичные добровольцы активно вовлечены в патриотическую деятельность, оказывая поддержку труженикам тыла и сберегая память о важных исторических событиях.

В рамках празднования юбилея Победы волонтеры примут участие в различных памятных мероприятиях, включая акции «Цветы Победы», «Георгиевская лента» и «Улицы Героев», а также будут оказывать помощь в организации встреч гостей города.

В год празднования юбилея Победы каждый гражданин имеет возможность присоединиться к глобальному добровольческому движению, посвященному этой исторической дате. Чтобы стать волонтером, достаточно оформить заявление и освоить специальную программу подготовки.

В период, когда Россия готовится отмечать 80-летие разгрома фашизма, как никогда необходимо отдать дань уважения тем, кто совершил бессмертный подвиг во имя нашей Родины, подчеркнул Собянин.